Могилянка пишет Януковичу, мол, Табачник его дискредитирует

Трудовой коллектив Национального университета «Киево-Могилянская академия» выражает обеспокоенность по поводу предвзятого, необъективного отношения к своей деятельности со стороны руководства Министерства образования, науки, молодежи и спорта Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НаУКМА, об этом говорится в обращении трудового коллектива Киево-Могилянской академии к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

В обращении говорится, что об указанном предвзятом отношении свидетельствует и способ, каким министерство определяло государственный заказ для НаУКМА в 2011 году, и необоснованный, на взгляд коллектива, выговор, который объявил президенту НаУКМА Сергею КВИТУ министр Дмитрий ТАБАЧНИК.

Коллектив университета считает эти и другие решения политизированными, готовящими основание для навязывания «своего человека» на должность президента НаУКМА, а также видит в этом попытку изменить одобренный всем трудовым коллективом образовательный курс университета, известного своей демократичностью, некоррумпированностью, верностью европейским ценностям и успехами в приближении к Единому европейскому образовательному и научному пространству.

«Считаем, что такая позиция министра противоречит автономии университетов, принципам верховенства права, принципам гражданского общества и гуманитарной политики, которые провозглашены Президентом Украины. Это дискредитирует Президента и вредит имиджу Украины как раз накануне завершения переговоров об ассоциации Украины с Европейским Союзом», - говорится в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ, которое было единогласно принято общим собранием трудового коллектива НаУКМА 29 августа.