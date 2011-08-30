От Диденко отвели угрозу конфискации имущества

Представители прокуратуры в ходе судебного процесса по обвинению бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО пришли к выводу о необходимости изменения ему статьи обвинения на более мягкую.

Как сообщил УНИАН адвокат И.ДИДЕНКО Игорь СТЕПАНОВ, его подзащитному было переквалифицировано обвинение с ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на часть 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), которая предусматривает более мягкое наказание, в частности, не связанное с конфискацией имущества.

«В ходе судебного следствия представители прокуратуры пришли к выводу о необходимости изменения ДИДЕНКО статьи обвинения с 191 на 364», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, СБУ в октябре 2010 года завершила досудебное следствие по уголовному делу о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. куб м газа, о принадлежности которого спорила компания "РосУкрЭнерго".

Это дело было возбуждено после того, как 8 июня 2010 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" возвратить "РосУкрЭнерго" 11 млрд. куб. м природного газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

По этому делу проходят экс-председатель Гостаможслужбы Анатолий МАКАРЕНКО, И.ДИДЕНКО и экс-начальник отдела Киевской региональной таможни Тарас ШЕПИТЬКО.

Однако 25 июля Печерский райсуд выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении И.ДИДЕНКО по подозрению в растрате чужого имущества в особо крупных размерах.