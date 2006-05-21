Где готовят самый вкусный суп?

В Кракове прошел международный фестиваль супа.

В одном из самых старых кварталов города - Казимеже можно было отведать традиционный польский суп журек с яйцом, суп из сельдерея и луково-кокосовый суп, сообщает РИА «Новости».

Каждый желающий мог попробовать суп, который выносили в огромных котлах участники фестиваля на Новой площади. По традиции все участники необычного праздника кормили супом бесплатно.

В рамках фестиваля прошел конкурс на лучший суп. Индивидуальным участникам нужно было приготовить минимум 10 литров супа, владельцам ресторанов - 30 литров, а также раскрыть рецепт приготовления супа. В конкурсе принимали участие карибский суп из черной фасоли, чесночный, сырный супы, а также супы из телятины, рыбный, грибной, оливковый, из красного перца.

Жюри оценивало 37 супов. Победил оливковый суп, приготовленный поваром краковского "Moment Cafe".