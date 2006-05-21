Песня Русланы названа лучшей за историю «Евровидения»

Перед началом трансляции финала «Евровидения-2006» в Германии были объявлены итоги Интернет-голосования относительно 20 лучших песен за 50-летнюю историю «Евровидения». Более всего голосов получила песня «Дикі танці» украинской певицы Русланы, которая победила в Стамбуле. В голосовании приняли участие свыше миллиона лиц, передает «Немецкая волна».

Напомним, что на «Евровидении-2006» победила финская хард-рок группа «Lordi». Финны уверенно опередили россиянина Диму Билана, который занял второе место, и группу из Боснии и Герцеговины «Hari Mata Hari», которая оказалась на третьей позиции.

Украинка Тина Кароль в итоге заняла седьмое место, гарантировав таким образом Украине выход в финал «Евровидения» следующего года, который пройдет в Хельсинки.