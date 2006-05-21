Трагическая победа, или горы не сдаются

Альпинист Негрети вошел в историю как первый бразилец, покоривший Эверест, однако при спуске с самой высокой вершины мира спортсмен погиб от недостатка кислорода, передает РБК.

Как считают специалисты, у 38-летнего Негрети могла развиться эмболия. В одиночку добравшись до последней базы на высоте 8300 метров, Негрети вызвал поддержку по рации. Прибывший спасатель нашел его еще живым, но было слишком поздно, чтобы спасти спортсмена.

Бразильский альпинист будет похоронен на самой горе, поскольку невозможно забрать его тело с вершины. Китайские власти не разрешают полеты к Эвересту со своей стороны. Кроме того, в районе Эвереста стоит ненастная погода.