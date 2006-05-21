Мороз ”промыл мозги” своим депутатам

В Киеве проходит всеукраинское собрание депутатов от Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в собрании принимают участие около 4 тысяч социалистов из всей Украины: народные депутаты, депутаты областных, районных, городских советов, а также городские, поселковые и сельские председатели.

Перед ними выступил лидер СПУ Александр МОРОЗ, который напомнил, что по спискам и при поддержке СПУ в представительские органы власти всех уровней избрано около 20 тысяч человек, что создает для партии принципиально новые, более благоприятные условия для осуществления своих программных положений.

А.МОРОЗ очертил основные направления деятельности социалистов. Он отметил, что каждый депутат должен организовать свою работу в прямом контакте с избирателями – реагировать на обращения, решать конкретные проблемы.

Большое внимание в своем выступлении он уделил вопросам создания коалиций на разных уровнях. По словам А.МОРОЗА, эти коалиции должны создаваться на принципиальных программных основах и не могут идти вразрез с идеологией партии. Он также отметил, что социалисты должны быть активными участниками процесса, выступать своеобразными локомотивами создания таких коалиций.

Лидер СПУ высказался за введение императивного мандата для депутатов всех уровней. Он сообщил, что сейчас готовится соответствующий законопроект, который, по его убеждению в ближайшее время будет принят в парламенте.

А.МОРОЗ также отметил необходимость усовершенствования избирательного законодательства, В частности, он обратил внимание на то, что во многих областных советах нет представителей того или другого района. Но А.МОРОЗ считает, что до внесения соответствующих изменений можно идти путем закрепления за тем или другим депутатом того или другого региона. То же самое, по его мнению, должно распространиться и на Верховную Раду, в которой, по статистике, более 50% депутатов - киевляне.

Также А.МОРОЗ высказался и за усовершенствование Конституции относительно повышения роли местного самоуправления. «Вся власть на местах должна перейти к исполкомам советов… Можно совершенствовать систему (организации власти – УНИАН), но принцип должен остаться – власть должна перейти к избранным людьми, а не к назначенным из Киева», - сказал он.

Лидер СПУ также отметил, что социалисты рассматривают расширение полномочий местного самоуправления как альтернативу федерализации Украины. Он отметил, что СПУ выступает за унитарное государство.