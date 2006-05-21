”Нафтогаз” не имеет долгов перед ”Газпромом”

У "Нафтогаза Украины" нет долгов перед "Газпромом" за поставки природного сырья, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Нам они точно не могут быть должны, потому что мы напрямую газ не поставляем на Украину - это делает только "РосУкрЭнерго", поэтому непосредственно в отношении "Газпрома" долга быть не может", - сказал он в субботу радиостанции "Эхо Москвы".

Что касается "РосУкрЭнерго", то нам сложно это комментировать", - добавил представитель "Газпрома".

С.Куприянов заметил, что у "Газпрома" "нет прямых взаимоотношений с "Нафтогазом Украины". "В отношении поставок газа у нас с ними есть отношения только по транзиту газа, здесь мы являемся плательщиками, и здесь все четко", - сказал он

Как сообщал УНИАН, 20 мая еженедельник "Зеркало недели" опубликовал информацию о том, что долг НАК "Нафтогаз Украины" перед ОАО «Газпром» (Россия) и компанией «РосУкрЭнерго» (Швейцария) за поставленный в январе-феврале 2006 года в Украину природный газ составляет более 413 млн. 344,65 тыс. долларов.

Газета ссылается на Протокол переговоров рабочих групп НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Газпром" и компании "РосУкрЭнерго АГ" от 10-11 апреля 2006 года, фотокопию которого публикует.

Протокол подписан со стороны «Газпрома» зампредом Александром РЯЗАНОВЫМ, со стороны «РосУкрЭнерго» - исполнительными директорами Олегом ПАЛЬЧИКОВЫМ и Константином ЧУЙЧЕНКО, а со стороны НАК «Нафтогаз Украины» зампредом Игорем ВОРОНИНЫМ.

Согласно документу, НАК «Нафтогаз Украины» предложила оформить дополнительное соглашение к контракту №14/935-1/04 от 29.07.04 о закупке компанией у «РосУкрЭнерго АГ» в марте текущего года до 5,7 млрд. кубометров газа по цене 95 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь, компания «РосУкрЭнерго АГ» подтвердила возможность поставки природного газа в объеме 5,7 млрд. кубометров газа по цене 95 долларов за тысячу кубометров в марте т.г. в адрес НАК «Нафтогаз Украины» только после погашения имеющейся на сегодняшний день задолженности за газ, поставленный в январе-феврале т.г. по контрактам №14/935-1/04 от 29.07.04 (январь 10 млн. 953 тыс. 079,87 долл., февраль 354 млн. 215 тыс. 180,41 долл.) и №5-ТРК от 29.07.04 (48 млн. 176 тыс. 389,41 долл.).

Кроме того, в документе отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» для обеспечения баланса газа в Украине в апреле внес предложение о покупке газа у ОАО «Газпром» или у компании «РосУкрЭнерго АГ» в объеме до 2,5 млрд. кубометров по цене 95 долл. за 1000 кубометров из ресурсов газа, предусмотренных к поставке в апреле месяце текущего года в Украину.

"Учитывая договоренности, зафиксированные соглашением, подписанным сторонами 4 января т.г., ОАО «Газпром» сообщило об отсутствии возможности поставки для компании природного газа по цене 95 долл. в связи с реализацией объемов газа компании «РосУкрЭнерго АГ» в апреле месяце по цене 230 долл. за тысячу кубометров", – сказано в документе.

При этом отмечено, что «компания «РосУкрЭнерго АГ» проинформировала о том, что она не имеет обязательств и возможности по поставке НАК «Нафтогаз Украины» объемов природного газа в апреле т.г. и до конца 2006 года».

Как сообщал УНИАН, 19 апреля на заседании правительства экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО отрицал существование у компании долгов перед компанией «РосУкрЭнерго» за поставки газа в январе-феврале 2006 года. «Нет, не имеет (задолженность - УНИАН). Газ как поставлялся, так и поставляется. Есть рабочая ситуация, есть рабочий график оплаты за поставленный газ», - сказал А.ИВЧЕНКО.

Он уточнил журналистам, что компания полностью рассчиталась с «РосУкрЭнерго» за поставленный в январе-феврале газ. Вместе с тем он отметил, что следует различать обязательства НАК по оплате за поставленный газ по графику и долговые обязательства.

Справка УНИАН. 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину. Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго», которая, в свою очередь, будет покупать российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» будет компенсироваться более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.