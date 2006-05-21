Баррозу украинцам: ”Разом нас багато”

Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отмечает беспрецедентное развитие политических и экономических отношений между Украиной и ЕС за прошлый год.

Об этом Ж.БАРРОЗУ сказал в видеообращении к украинскому народу по случаю Дня Европы, которое транслировалось на Майдане Незалежности.

“Мы можем без сомнения сказать, что беспрецедентное развитие политического и экономического сотрудничества на протяжении прошлого года между Украиной и ЕС действительно создало фактическую солидарность между нами путем сближения виденья наших ценностей, целей и политики”, - сказал он.

По его словам, каждый из нас должен выполнить ответственное домашнее задание.

По убеждению председателя Еврокомиссии, Украине следует и в дальнейшем продолжать быть частью Европы, путем постепенного внедрения стандартов ЕС приближаться к Евросоюзу, тогда как ЕС должен завершить свои институционные реформы. “Украина и ЕС уже энергично взялись за выполнение этого ответственного домашнего задания, результатом которого будет мир и стабильность в Европе”, - отметил он.

“Позаимствовав часть вашего знаменитого лозунга ”Разом нас багато”, позвольте мне добавить - вместе и народам нашим процветать”, - сказал председатель ЕК.

Он также отметил, что год назад по случаю Дня Европы Евросоюз приветствовал возвращение Украины в сердце европейской семьи, а в этом году мы имеем возможность приветствовать усиление новой роли Украины на европейской сцене и как приоритетного партнера ЕС.

Он отметил, что проведения свободных, честных и прозрачных парламентских выборов в этом году еще раз подтвердили преданность Украины демократическим ценностям.

По убеждению Ж.БАРРОЗУ, процесс глубинных реформ, который реализуется в Украине для лучшей жизни, является не менее амбициозным и требовательным, чем процесс, начатый ЕС более 50 лет назад, то, что мы называем Днем Европы.

“Это долгий путь к миру, солидарности и демократии, который начался с декларации, произнесенной одним из отцов-основателей ЕС Робером Шуманом 9 мая 1950 года. Эти мечты и виденья Европы также стали стремлениями Украины”, - сказал он.