Житель Индии отметил 137-й день рождения
11:55, 21 мая 2006Политика
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Он никогда не пользовался лекарствами
Индиец Хабиб МИЯН отметил 137-й день рождения, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Поздравить долгожителя собрались около 100 ближайших родственников. По их словам, у Х.МИЯНА отменное здоровье для столь почтенного возраста. Он никогда не пользовался лекарствами, правда, несколько лет назад лишился зрения. Сам долгожитель говорит, что прошел такой долгий жизненный путь только благодаря молитвам.
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