Житель Индии отметил 137-й день рождения

Индиец Хабиб МИЯН отметил 137-й день рождения, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Поздравить долгожителя собрались около 100 ближайших родственников. По их словам, у Х.МИЯНА отменное здоровье для столь почтенного возраста. Он никогда не пользовался лекарствами, правда, несколько лет назад лишился зрения. Сам долгожитель говорит, что прошел такой долгий жизненный путь только благодаря молитвам.