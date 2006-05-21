Тимошенко больше не хочет быть премьером?

Блок Юлии Тимошенко и Соцпартия Украины предлагают вынести договоренности о должностях премьер-министра и председателя Верховной Рады за рамки коалиционного соглашения.

Об этом в интервью УНИАН сообщил первый секретарь политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, вчера вечером БЮТ и СПУ завершили процесс согласования всех документов, связанных с подписанием коалиционного соглашения. «Я думаю, что в понедельник мы его парафируем», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он также сообщил, что эти две политические силы ожидают вариант коалиционного соглашения от «Нашей Украины», после чего начнется процесс согласования. Он не исключает, что «Наша Украина» может согласиться на вариант соглашения, предложенный СПУ и БЮТ, взяв его за основу.

И.ВИНСКИЙ отметил, что в варианте, предложенном БЮТ и СПУ, распределение руководящих должностей предусматривается по таким же принципам, что и в меморандуме – «формула в зависимости от количества (депутатских) мандатов по очереди» (Меморандум о коалиции демократических сил предусматривал, что премьера предлагает та политическая сила из числа участников коалиции, которая победила на выборах, то есть в данной ситуации БЮТ – УНИАН). Вместе с тем он отметил, что должности премьер-министра и спикера предлагается вынести за пределы этого принципа распределения должностей.

Он подчеркнул, что социалисты будут пытаться путем поиска компромисса решить вопрос, каким политическим силам должны принадлежать эти две должности.

На вопрос, будет ли СПУ настаивать на том, чтобы лидер этой партии Александр МОРОЗ возглавил парламент, И.ВИНСКИЙ ответил: «Если мы выразили эту позицию, то будем настаивать, а компромисс будем искать».

Он отметил, что предложение «Нашей Украины» о премьерстве А.МОРОЗА не рассматривалось. И.ВИНСКИЙ заявил, что официально никто с таким предложением к СПУ не обращался, а предложение социалистов о кресле спикера для А.МОРОЗА носит официальный характер. Он подчеркнул, что социалисты имеют четкую позицию - поддержать Юлию ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

На вопрос, соответствуют ли действительности слухи, что социалисты предложили свою кандидатуру на должность спикера, поскольку не соглашаются с кандидатурой «Нашей Украины» (Петр ПОРОШЕНКО), И.ВИНСКИЙ отметил, что вопрос персоналий вообще не рассматривается. По его убеждению, необходимо определить, за какой политической силой должна быть та или иная должность, «а должность премьер-министра и спикера должна оставаться для совета коалиции (для переговоров – УНИАН) как компромисс». При этом он выразил неуверенность в том, что «Наша Украина» сможет предложить согласованную кандидатуру. «У них также единства нет», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Также он назвал мифом то, что «программа – основное, должности – другое». По словам И.ВИНСКОГО, это единый процесс, поскольку программу должны выполнять люди, которые должны понимать, что они будут отвечать за эту программу.