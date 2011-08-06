Депутат: сторонники Тимошенко не соберут массовых акций

Народный депутат, лидер партии «Україна Майбутнього» Святослав ОЛЕЙНИК считает, что арест бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО приведет к резкому падению доверия к президенту и к власти в целом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Україна Майбутнього».

«Юридических оснований к аресту не было, это понимает каждый. Значит, это действие – сугубо политическое. Политическую ответственность за бессмысленный и неправомерный арест несет нынешняя власть во главе с ЯНУКОВИЧЕМ. По моему мнению, это приведет к резкому падению доверия к президенту и к власти в целом. Говоря простым языком, потому что это - низко, не по-мужски. Лидер, который ведет себя недостойно, теряет авторитет даже среди своих сторонников», – заявил депутат.

С.ОЛЕЙНИК считает, что арест Ю.ТИМОШЕНКО продемонстрировал крах судебной системы.

«Арест ТИМОШЕНКО окончательно доказал несамостоятельность судов, дискредитировал судебную систему и проведенную Президентом ЯНУКОВИЧЕМ судебную реформу», - заявил он.

«Массовые акции, анонсированные окружением Юлии ТИМОШЕНКО, не соберут большого числа ее сторонников и будут выглядеть искусственно. Каждая сторона продолжает свою проигрышную стратегию, в результате чего обе силы должны исчерпать себя», - подчеркнул С.ОЛЕЙНИК.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация приведет к возрастанию недоверия граждан к политике.

«Вероятнее всего, существенно увеличится протестное настроение в народе, что приведет к резкому увеличению недоверия к политике и пассивности граждан, а также к падению имиджа государства», - подытожил депутат.