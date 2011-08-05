Правозащитники создали Комитет защиты от политических преследований

Правозащитники создали Общественный комитет защиты от политических преследований в Украине.

Об этом сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Е.ЗАХАРОВА, на сегодняшний день в состав комитета вошли 14 человек, часть из которых были участниками правозащитного движения еще в советское время.

«Это неполитичное объединение, практически все его члены беспартийные. Иных целей, кроме защиты от политических преследований, здесь нет», - отметил Е.ЗАХАРОВ.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ отметил, что главная задача комитета - защита людей, страдающих от преследования за свои убеждения.

«Мы собираем факты, мы их анализируем, мы информируем украинскую и международную общественность об этих фактах, мы осуществляем выпуск периодических бюллетеней, хроники политических преследований, составляем список жертв политических преследований и пытаемся классифицировать их по соответствующей классификации, оказываем бесплатную правовую помощь людям, которых преследуют за их политические убеждения», - сказал он.

Кроме того, по словам В.ЯВОРСКОГО, Комитет будет организовывать акции протеста и обращения к международному сообществу с целью давления на украинскую власть, чтобы она прекратила преследование тех или других лиц по политическим мотивам.

Также Комитет будет оказывать содействие гражданам в рассмотрении их дел в Европейском суде по правам человека.

В.ЯВОРСКИЙ сообщил, что осенью в Украине состоится международный круглый стол с участием правозащитников из стран Восточной Европы, на котором будут обсуждать вопросы политических преследований.

В свою очередь, правозащитник Василий ОВСИЕНКО не исключил, что нынешняя власть может проводить репрессии против правозащитников. «Я опасаюсь, что репрессии против правозащитников обязательно будут. В какой форме это будет выражаться - зависит от фантазии нынешнего руководства», - сказал он.