Омельченко собрался в новый парламент

Украинская партия «Единство» примет участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время седьмого съезда «Единства».

На съезде было принято решение уполномочить новоизбранного председателя партии Александра ОМЕЛЬЧЕНКО провести переговоры с политическими партиями относительно возможности блокирования на внеочередных выборах в ВР.

Делегаты съезда поддержали предложение считать сегодняшний съезд первым этапом, а второй этап назначить на 28 июля этого года. Именно к этому времени планируется обсудить в территориальных партийных организациях вопросы об участии в выборах в ВР и о блокировании с политическими силами, которые также будут идти на выборы.

На съезде А.ОМЕЛЬЧЕНКО обратил внимание на то, что партия «Единство» никогда не отклонялось от проблем местного самоуправления и именно на это было ее внимание обращено. Эта позиция будет главной и в дальнейшем. То есть, по словам председателя партии, партийцам следует готовиться и мобилизовать все свои силы в первую очередь, готовясь к местным внеочередным выборам.

«Если выборы в Верховную Раду состоятся в этом году, то конечно выборы в местные органы власти должны состояться весной следующего года», - выразил убеждение А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

В связи с необходимостью повышения рейтинга партии, А.ОМЕЛЬЧЕНКО считает необходимым активизировать работу на местах. А кроме того, наладить информационную деятельность, в частности, возобновить работу газеты «Единство», которая прекратила существование полтора года тому назад.