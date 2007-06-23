Кириленко обещает ”интересный список”

Лидер “Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что ситуации вокруг создания коалиции, наподобие той, которая была в 2006 году, не будет.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», об этом В.КИРИЛЕНКО сказал во время встречи с преподавателями и студентами вузов Ивано-Франковска.

“Наша партия постоянно обновляется. Новые лица уже появились и будут появляться. Список будет для вас интересным”, - отметил он.

Отвечая на вопрос о вероятности повторения “коалициды”, которая происходила после прошлых парламентских выборов, В.КИРИЛЕНКО сказал, что “колициады” не будет. “Потому что у нас, к сожалению, уже есть печальный опыт и наши эксперименты едва не привели к потере демократии”. Он также подчеркнул невозможность образования коалиции с Партией регионов, СПУ или КПУ, отметив что в соглашении о создании избирательного блока есть отдельный принципиальный пункт относительно этого.