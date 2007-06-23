С персонами нон-грата окончательно разберется Ющенко

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что предложения, касающиеся «персон нон-грата» подготовлены и соответствующее решение будет приниматься после согласования с главой государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины что касается вопроса «персон нон-грата».

«В связи с появлением в некоторых СМИ информации о том, что якобы «Украина отменила список персон нон-грата» пресс-служба МИД Украины сообщает следующее. Во исполнение поручения Президента Украины и в развитие украинско-российских договоренностей, достигнутых на высшем уровне, МИД и Служба безопасности Украины проработали вопрос отмены запрета на въезд в Украину некоторым гражданам Российской Федерации», - говорится в комментарии. Также в документе отмечается, что «подготовлены также предложения о механизмах и процедурах введения такого решения, которое на этом этапе требует еще согласования Президентом Украины».

Следовательно после окончательного согласования и принятия соответствующего решения МИД и Служба безопасности Украины обнародуют совместное заявление по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 10 июня президенты Украины и России договорились создать комиссию, которая будет изучать вопрос об отмене практики объявления персонами нон-грата граждан обеих стран.