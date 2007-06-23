В МВД не знают, когда встречать Цушко

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО отмечает, что дату возвращения министра МВД Украины Василия ЦУШКО могут знать только врачи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.КОРНИЕНКО сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Сказать сложно. Он сейчас находится на реабилитации, и об этом сроке (имеется в виду возвращение – УНИАН) знают только врачи», - сказал М.КОРНИЕНКО.

Он также заметил, что если министр МВД находится «в реабилитационном периоде, значит речь идет о его выздоровлении».

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом «инфаркт миокарда».

31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом было доставлен в немецкую клинику. 1 июня В.ЦУШКО прооперировали.

12 июня Департамент связей с общественностью МВД Украины сообщил, что в немецкой клинике интенсивной терапии завершено комплексное обследование сердечно-сосудистой системы В.ЦУШКО и лечение основного заболевания по диагнозу "инфаркт миокарда". Продолжается курс реабилитации, расширяются дозированные физические нагрузки под наблюдением специалистов.