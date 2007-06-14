Кириленко сделает шаг навстречу Морозу, чтобы он успокоился

В течение дня депутаты от «Нашей Украины» намерены в устной форме подтвердить председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ и аппарату парламента свои заявления о выходе из фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что на этот счет сегодня состоялся разговор между ним, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и председателем ВР Александром МОРОЗОМ.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что А.МОРОЗ в который раз отметил необходимость подтверждения ранее написанных заявлений, не ввиду того, что письменные сообщения о заявлениях были переданы в начале июня заместителю председателя ВР Адаму МАРТЫНЮКУ.

Кроме того, по словам лидера партии «Наша Украина», еще 8 июня депутаты от «Нашей Украины» получили справку от руководителя управления кадрами о принятии соответствующих заявлений.

По словам В.КИРИЛЕНКО, с юридической точки зрения эти заявления больше не нуждаются в подтверждении. «Но мы сделаем очередной шаг навстречу А.МОРОЗУ, чтобы он успокоился», - сказал он.

Лидер партии «Наша Украина» не исключил, что сегодня А.МОРОЗ продолжит процедуру объявления заявлений, но сделает это снова частично. «По-видимому, он их зачитывает, исходя из цвета волос или выражения лица», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что сегодня в течение дня в устной форме свои заявления в очередной раз должны подтвердить и депутаты от БЮТ.