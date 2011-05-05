Могилева требуют уволить - он «превратил милицию в НКВД»

Сеть гражданского действия «Опір» требует освобождения от должности министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁА из-за того, что ГАИ препятствует общественным активистам попасть на акции протеста в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе сети, такое требование прозвучало во время сегодняшнего пикетирования активистами «Опору» черниговского областного управления ГАИ.

Также пикетирующие требовали прекратить репрессивные действия против общественных активистов.

По словам черниговского координатора «Опору» Александра ЯСЕНЧУКА, 27 апреля активисты «Опору» ехали автобусом в столицу, чтобы принять участие в акции «День сопротивления оккупации». На КПП «Кипти» трассы «Чернигов – Киев» их остановил капитан милиции, который, по утверждению активистов общественной организации, начал искать надуманную причину для того, чтобы не разрешить проезда автобуса в Киев.

«Работники ГАИ обвинили водителя автобуса в отсутствии договора для перевозки пассажиров. Хотя в действительности опытный водитель имел на тот момент договор», - сказал А.ЯСЕНЧУК.

Он также сообщил, что 28 апреля руководство черниговского ГАИ вызвало на «беседу» водителя, который накануне вез представителей гражданского движения в Киев. Его обвинили в нарушении правил перевозки пассажиров и оштрафовали.

Член оргкомитета сети гражданского действия «Опір» Андрей ЛЕВУС во время сегодняшней акции протеста отметил то, что власть боится массовых протестов, поэтому применяет методы «кучмизма», а МВД и ГАИ «превратились из правоохранительных органов в репрессивные».

«Опір» будет требовать увольнения министра внутренних дел МОГИЛЁВА, который превратил милицию в НКВД», - заявил А.ЛЕВУС.

Протестующие передали областному ГАИ обращение от имени народного депутата Андрея ПАРУБИЯ, в котором парламентарий требует от начальника областного ведомства объяснить, почему общественных активистов пытались не пустить в Киев.

27 апреля «Опір» провело акцию протеста по поводу денонсации Харьковских соглашений «День сопротивления оккупации» возле Верховной Рады и Администрации Президента в Киеве.