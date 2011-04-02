Донецкий губернатор обязал регионалов улучшать жизнь народа ежедневно

Председатель Донецкой облгосадминистрации, заместитель главы Донецкой областной организации Партии регионов Анатолий БЛИЗНЮК убежден, что каждодневная реализация планов повышения качества жизни в стране – суть политики Партии регионов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на отчетной конференции Донецкой областной организации Партии регионов.

Говоря об основных задачах партийной облорганизации, А.БЛИЗНЮК сказал, что необходимо продолжать работать с избирателями.

«Эта работа не должна останавливаться ни на минуту. Чтобы избиратель и дальше доверял нам, необходимо день за днем доказывать, что мы - Партия реальных дел, - объяснил губернатор, - Каждодневная реализация планов повышения качества жизни в стране – это и есть суть нашей политики. Суть политики реформ. Суть политики лидеров страны и Партии регионов. В этом залог нашей будущей победы!».

А.БЛИЗНЮК также подчеркнул, что задачи социально-экономического развития, курс реформ Президента Украины вносят в повестку дня региона «главное условие успешного проведения всех преобразований - доверие людей к власти и Партии регионов».

«Еще великий Конфуций сказал, что в хорошо управляемом государстве должно быть достаточно продовольствия, вооружений, и народ должен верить правителям. Причем, утверждал он, можно отказаться от вооружений и продовольствия, но не от доверия народа. Без доверия - государство не может устоять», - процитировал китайского философа руководитель Донецкой области.

В то же время, по словам А.БЛИЗНЮКА, «проведение непопулярных реформ и присоединение к действиям власти партии может сказаться на ее рейтинге». Но он выразил убеждение, что «альтернативы этому процессу нет».

Как сообщал УНИАН, ныне в Донецкой области в рамках проводимых реформ оптимизируется сеть бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание. В результате – закрываются школы и поликлиники, что вызывает огромный протест, непонимание и негодование жителей Донецкого региона.

Только за последний месяц родители учащихся нескольких школ области (№№ 100; 27; 3; 44 (г. Макеевка) и школы №27 г. Тореза) в полном отчаянии от безразличия к ним местных органов власти, представляющих здесь правящую Партию регионов, направили свои письма Президенту Украины с просьбой помочь сохранить их учебные заведения.