Могилев говорит, что в важных решениях советуется с Богом

Министр внутренних дел Анатолий Могилев признался, что Библию он до конца так и не прочитал, но, прежде чем принять важное решение, сначала обращается к Богу.

"Если быть откровенным, Библию я так до конца и не прочитал, но это не мешает мне на протяжении всей жизни следовать принципам христианской морали", - рассказал глава МВД в интервью "Комсомольской правде в Украине".

"Я считаю, что Господь в каждом из нас. Принимая то или иное решение, нужно сначала обратиться к Богу, прислушиваться, будто советуясь с ним, и только тогда действовать. Человек не всесилен - об этом необходимо помнить всегда", - отметил Могилев.

Он также сообщил, что скоро МВД планирует начать строительство храма Святого архистратига Михаила. Сейчас этот вопрос, по его словам, рассматривается.

Могилев также заверил, что он не связан кровными узами с кем-то из членов Кабмина.

"Уверяю вас, у меня нет родственников в высших эшелонах власти и кумовство для меня неприемлемо в принципе. Офицерские честь и достоинство для меня - не пустые слова!", - заявил он.

Напомним, Анатолий Могилев возглавляет МВД уже больше года. 14 марта несколько общественных организаций заявили о проведении совместной всеукраинской акции с требованием отставки Могилева и вышли с лозунгами: "Могилевщине геть!", "Могилев портит имидж Украины в глазах международного сообщества", "Могилев дискредитирует президента!".

ТСН