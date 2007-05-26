В Секретариат прибыл министр обороны

Сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, скорее всего, не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорят практически все руководители областных госадминистраций, которые выходят из Секретариата Президента.

В частности, председатель Запорожской ОГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО на вопрос, будет ли сегодня заседание СНБО, ответил: «Нас отпустили».

Также он подчеркнул, что длится переговорный процесс и призвал журналистов не мешать этому.

«Переговоры длятся, не мешайте политикам решить все правовым путем», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Кроме того, в настоящее время в Секретариат Президента прибыл министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, но отказался от каких-либо комментариев журналистам.