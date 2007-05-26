Тимошенко вынесла с переговоров благоприятные впечатления
18:15, 26 мая 2007Политика
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Перерыв в работе съезда БЮТ объявлен до 21.00
Перерыв в межпартийном съезде Блока Юлии Тимошенко объявлен до 21.00.
Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.
По ее словам, это связано с тем, что все ждут окончания переговоров между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
М.СОРОКА отметила, что по информации, которая у нее есть в распоряжении, «переговоры проходят конструктивно».
Кроме того, рабочая группа уже согласовала перечень документов, необходимых для проведения досрочных выборов в ВР.
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