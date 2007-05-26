Тимошенко вынесла с переговоров благоприятные впечатления

Перерыв в межпартийном съезде Блока Юлии Тимошенко объявлен до 21.00.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

По ее словам, это связано с тем, что все ждут окончания переговоров между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

М.СОРОКА отметила, что по информации, которая у нее есть в распоряжении, «переговоры проходят конструктивно».

Кроме того, рабочая группа уже согласовала перечень документов, необходимых для проведения досрочных выборов в ВР.