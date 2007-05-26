После 16.00 ожидается заседание СНБО

После 16.00 ожидается заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом журналистам сказал глава Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ после выхода из здания Секретариата.

«После четырех мы ожидаем заседание СНБО», - сказал он.

В данное время из Секретариата вышло несколько руководителей областей.