После 16.00 ожидается заседание СНБО

14:54, 26 мая 2007
Политика
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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА

После 16.00 ожидается заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом журналистам сказал глава Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ после выхода из здания Секретариата.

«После четырех мы ожидаем заседание СНБО», - сказал он.

В данное время из Секретариата вышло несколько руководителей областей.

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