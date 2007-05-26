После 16.00 ожидается заседание СНБО
14:54, 26 мая 2007Политика
735 0
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА
После 16.00 ожидается заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом журналистам сказал глава Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ после выхода из здания Секретариата.
«После четырех мы ожидаем заседание СНБО», - сказал он.
В данное время из Секретариата вышло несколько руководителей областей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter