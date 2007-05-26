Журналисты не могут попасть к Пискуну

Возле здания Генеральной прокуратуры Украины проходит митинг сторонников коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности под домом ГПУ собрались около 300 сторонников Партии регионов. При этом центральный вход в ГПУ охраняют до двух десятков сотрудников «Беркута».

В 12.00 в ГПУ должна начаться пресс-конференция Святослава ПИСКУНА. Однако до сих пор представителей СМИ не пускают в помещение ГПУ.