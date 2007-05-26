Журналисты не могут попасть к Пискуну
12:09, 26 мая 2007Политика
951 0
Под зданием Генпрокуратуры проходит митинг сторонников коалиции
Возле здания Генеральной прокуратуры Украины проходит митинг сторонников коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности под домом ГПУ собрались около 300 сторонников Партии регионов. При этом центральный вход в ГПУ охраняют до двух десятков сотрудников «Беркута».
В 12.00 в ГПУ должна начаться пресс-конференция Святослава ПИСКУНА. Однако до сих пор представителей СМИ не пускают в помещение ГПУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter