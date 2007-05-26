Ющенко призвал БЮТ и Нашу Украину перенести решение на 16.00

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает съезды “Нашей Украины” и БЮТ сделать перерыв и принять окончательное решение относительно прекращения полномочий их фракций в ВР после 16 часов. Об этом сообщил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО на межпартийном съезде блока «Наша Украина».

Как сообщает корреспондент УНИАН, В.КИРИЛЕНКО напомнил, что вчера вечером были проведены консультации между Президентом, премьер-министром, председателем ВР, секретарем СНБО, во время которых обсуждалась возможная дата досрочных выборов.

По окончании этой встречи, как сказал В.КИРИЛЕНКО, Президент встретился с руководителями «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко.

Лидер «Нашей Украины» сказал, что сегодня эти консультации будут продолжены в 12 часов. В связи с этим, сообщил В.КИРИЛЕНКО, Президент просит съезды «Нашей Украины» и БЮТ сделать перерыв в своей работе и принять окончательное решение о лишении полномочий депутатов своих фракций после завершения встречи с Президентом в 16 часов.

В то же время В.КИРИЛЕНКО отметил, что встречным требованием «Нашей Украины» является завершение переговоров по проведению досрочных выборов и определение их даты уже сегодня.