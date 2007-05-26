Ющенко и лидеры оппозиции обсудили дату выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и руководители оппозиции обсудили возможную дату внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопрос, будет ли обнародована дата выборов, В.КИРИЛЕНКО сказал, что она может быть обнародована после сегодняшних очередных консультаций с Президентом, запланированных на 12.00.

Межпартийный съезд блока «Наша Украина» должен был начаться в 10.00, но его начало было задержано в связи с участием В.КИРИЛЕНКО во встрече с Президентом.