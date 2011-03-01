Зверское убийство в Киеве: бизнесмену трижды перерезали горло
15:31, 01 марта 2011Политика
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На станции техобслуживания
Вчера в в Киеве на проспекте Воссоединения зверски убили человека - бизнесмена, имя которого не называется. Как сообщает ТСН, мужчину нашли мертвым в комнате отдыха станции технического обслуживания.
Предприниматель получил три смертельных удара ножом в шею. К тому же, из СТО убийцы похитили автомобиль "Сузуки Гранд Витара", который объявлен в розыск. Сейчас ведется следствие.
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