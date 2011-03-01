Зверское убийство в Киеве: бизнесмену трижды перерезали горло

Вчера в в Киеве на проспекте Воссоединения зверски убили человека - бизнесмена, имя которого не называется. Как сообщает ТСН, мужчину нашли мертвым в комнате отдыха станции технического обслуживания.

Предприниматель получил три смертельных удара ножом в шею. К тому же, из СТО убийцы похитили автомобиль "Сузуки Гранд Витара", который объявлен в розыск. Сейчас ведется следствие.