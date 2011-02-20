В Одессе намерены переименовать улицу Затышну в Уютную

Историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета, возглавляемая и.о. вице-мэра Светланой ФАБРИКАНТ, приняла решение о переименовании улицы Ивана и Юрия Лип в микрорайоне Ближние Мельницы в улицу Федора Пишенина.

Как передает корреспондент УНИАН, члены обновленной комиссии, которую утвердил городской председатель-«регионал» Алексей КОСТУСЕВ, мотивировали вынесение проекта такого решения на очередную сессию Одесского горсовета тем, что от группы горожан поступило «обращение о возвращении улице Ивана и Юрия Лип на прежнее название – улица Советская».

Однако, как сообщили УНИАН в Управлении информации горсовета, историко-топонимическая комиссия решила не восстанавливать улицу Советскую, а присвоить ей, руководствуясь принципом историзма, имя Ф.Пишенина, исходя из того, что в ХІХ веке здесь располагались три мельницы этого одесского мещанина.

Кроме того, комиссия, которую возглавляет представительница партии «Сильная Украина» С.ФАБРИКАНТ, инициировала переименование улицы Затышной в Уютную, а улицы Скисной – в Косвенную.

Напомним, Одесский горсовет увековечил в названии улицы имена одесситов Ивана и Юрия Лип за их выдающиеся заслуги перед страной: И.Липа был известным украинским государственником, министром Украинской Народной Республики и создал вместе с сыном Юрием, известным в Одессе врачом и поэтом, поликлинику для малоимущих, до сих пор действующую на северной окраине города.

Сообщая об этой инициативе историко-топонимической комиссии, газета «Свободная Одесса» расценила решение «как начало ползущей насильственной русификации Одессы и попытку немногих пророссийски настроенных дельцов одесской власти, волею случая оказавшихся у руля, вытравить из Одессы ее украинские корни».

«Они видят ее исключительно русскоязычным городом и в угоду своим московским хозяевам стремятся действительно причесать ее на малороссийский манер. А еще - пытаются навязать одесситам мысли на идеологические темы, дабы отвлечь их внимание от действительно насущных вопросов - тарифов и цен, которыми власть пытается окончательно задушить население… И свою организационную и административную ущербность пытаются прикрыть фиговым листком из красных знамен, георгиевских ленточек и советских песен», - резюмирует газета «Свободная Одесса».