Украинцы в Москве говорят, что министр соврал

Объединение украинцев России опровергает слова министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО о нормализации работы Библиотеки украинской литературы Москвы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОУР.

«Не отвечает действительности утверждение министра о том, что Библиотека украинской литературы в Москве работает в нормальном режиме», - отмечают в ОУР.

В частности подчеркивается, что изъяты сервер, винчестеры компьютеров, книги, периодика, библиотека отключена от Интернета, сотрудники и читатели не могут пользоваться современными информационными технологиями, продолжаются допросы сотрудников библиотеки милицией, коллектив и читатели находятся в постоянном напряжении. Кроме того, сорван процесс получения читателями периодических изданий Украины, что может привести к полному прекращению распространения украинской периодики в России, заявляют в ОУР.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел по борьбе с экстремизмом МВД России во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли несколько изданий, в которых нашли это слово.

24 декабря посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.

12 января 2011 года в МИД Украины сообщили, что библиотека полностью возобновила работу в обычном режиме.

14 января в библиотеке прошел третий обыск, в ходе которого был изъят сервер, а директора избил сотрудник милиции.

16 января В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве будет окончательно урегулирована в ближайшее время.

18 февраля министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству заявил, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве полностью урегулирована. По его словам, библиотека работает в своем штатном режиме.

Библиотека украинской литературы была создана постановлением правительства Москвы от 19 декабря 2000 года.