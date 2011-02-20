Тигипко выступает за введение индикативных зарплат

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО выступает за введение в Украине индикативных заработных плат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил вчера, 18 февраля, в эфире программы Шустер-Live.

«Нам нужно отработать и, скорее всего, выходить на индикативную заработную плату. 120 тыс. руководителей предприятий поставили себе заработную плату минимальную, не может такого быть. Есть предприятие, вот столько работников, вот минимум такую заработную плату ты себе можешь поставить», - отметил он.

Кроме того, вице-премьер отметил необходимость усилить административную ответственность за нелегальные рабочие места.

С.ТИГИПКО также сообщил, что пенсионные отчисления для работодателей (33%) будут снижаться, начиная с 2013 года в течение 5 лет по 1% в год.