Тимошенко опять вызывают в Генпрокуратуру

В понедельник, 21 февраля, лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на 9.30.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как напоминает пресс-служба, Ю.ТИМОШЕНКО инкриминируют использование во время кризиса части средств, выделенных в рамках Киотского протокола, для выплаты пенсий.