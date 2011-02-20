Тимошенко опять вызывают в Генпрокуратуру

06:25, 20 февраля 2011
Политика
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На понедельник

В понедельник, 21 февраля, лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на 9.30.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как напоминает пресс-служба, Ю.ТИМОШЕНКО инкриминируют использование во время кризиса части средств, выделенных в рамках Киотского протокола, для выплаты пенсий.

 

 

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