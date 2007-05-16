КИУ: политики ставят выборы на грань профанации

Комитет избирателей Украины выражает своё беспокойства некоторыми предложениями политиков об изменении избирательного законодательства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении КИУ о переговорах по изменениям в закон о выборах народных депутатов.

Больше всего КВУ возмущает тот факт, что обсуждения таких важных вещей, как изменения в закон о выборах народных депутатов, ведутся без привлечения представителей общественных организаций и экспертной среды. А отдельные предложения политиков об изменениях избирательного законодательства выглядят как откровенная спекуляция и, в случае их воплощения, могут поставить под угрозу полноценную организацию избирательного процесса и установления результатов выборов.

КИУ обращает внимание, что требование некоторых политических сил создать за несколько месяцев единый реестр избирателей только профанирует саму идею реестра. Комитет избирателей уже больше пяти лет настаивает на создании в Украине реестра избирателей и приветствует принятие Верховной Радой Украины соответствующего законодательства. Но, если действовать в соответствии с принятым законом и относиться ответственно к формированию реестра, то для надлежащего создания реестра избирателей необходимо не меньше года, убеждены в Комитете.

КИУ считает, что для проведения внеочередных выборов уже сейчас необходимо возобновить деятельность рабочих групп по учету избирателей, которые, уточняя списки образца 2006 года, подготовят новые списки избирателей. Также работе таких групп должны максимально способствовать по получении достоверной информации местные подразделения министерств внутренних дел, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Как известно, эти министерства возглавляют представители коалиции, что сделает невозможным фальсификацию списков избирателей, отмечается в заявлении комитета.

Также КИУ призывает вернуть в избирательное законодательство норму, согласно которой в день выборов можно вносить изменения в списки по решению окружной избирательной комиссии или суда.

Кроме того, КИУ считает спекулятивной предлагаемую норму, согласно которой выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие больше 51-го процента избирателей. Все социологические опросы свидетельствуют, что проблема явки избирателей не является сейчас актуальной, а в досрочных выборах готовы принять участие от 70 до 80 процентов избирателей. В то же время, установление такого порога может привести к попыткам искусственного их срыва.

Также КИУ не понимает логики тех, кто призывает отказаться от использования на досрочных выборах электронной системы «Выборы». КИУ отмечает, что официальные результаты волеизъявления устанавливаются на основании официальных протоколов избирательных комиссий, а электронная система показывает лишь предварительный результат. В то же время, при отсутствии оперативного электронного подсчета, в отдельных окружных комиссиях может возникнуть искушение фальсифицировать данные официальных протоколов.

Поэтому КИУ призывает представителей политических сил подойти максимально взвешенно к изменениям избирательного законодательства и не подменивать сегодняшнюю политическую целесообразность заботой о честных и справедливых выборах.