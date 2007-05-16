Ахметов не согласен делить Украину
17:29, 16 мая 2007Политика
1597
...Есть два пути
Народный депутат V созыва от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ заявляет, что в Украине должны состояться честные внеочередные выборы в Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Донецке.
На вопрос об оценке нынешней ситуации в Украине Р.Ахметов ответил, что были два пути: не идти на выборы, а это означает разделить Украину надвое, и второй путь, который избрала его политическая сила, – пойти на выборы и видеть Украину единым государством.
Также он отметил, что Партия регионов согласилась на внеочередные выборы, ведь, по его словам, большинство избирателей Украины отдали голоса за эту партию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter