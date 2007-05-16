Ахметов не согласен делить Украину

Народный депутат V созыва от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ заявляет, что в Украине должны состояться честные внеочередные выборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Донецке.

На вопрос об оценке нынешней ситуации в Украине Р.Ахметов ответил, что были два пути: не идти на выборы, а это означает разделить Украину надвое, и второй путь, который избрала его политическая сила, – пойти на выборы и видеть Украину единым государством.

Также он отметил, что Партия регионов согласилась на внеочередные выборы, ведь, по его словам, большинство избирателей Украины отдали голоса за эту партию.