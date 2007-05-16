Головатый насмешил Ключковского

Народный депутат V созыва, член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ называет неконституционным предложение об одновременном проведении досрочных парламентских выборов и всеукраинского опроса относительно уровня доверия к Президенту Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом он заявил сегодня, комментируя заявление народного депутата Сергея ГОЛОВАТОГО, предлагавшего парламенту принять закон, который бы предусматривал одновременное проведение досрочных парламентских выборов и всеукраинского опроса относительно доверия главе государства.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что его давно перестали удивлять заявления С.ГОЛОВАТОГО, которые “очень далеки от буквы закона, далекие от его имиджа конституциониста и поборника права”.

“Смешно, что ГОЛОВАТЫЙ предлагает вещи, которые еще в 2000 году Конституционный Суд признал не отвечающие Основному закону Украины”, - сказал он. Депутат подчеркнул, что любые референдумы относительно доверия или недоверия институтам власти являются неконституционными, и юрист такого масштаба как С. ГОЛОВАТЫЙ должен был бы это знать.

“Такие антиправовые заявления свидетельствуют о его личном неуважении к главе государства”, - заметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. При этом он добавил, что С.ГОЛОВАТЫЙ не дотягивает до уровня настоящего политика, поскольку отдает преимущество личным амбициям, а не государственным интересам.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время пленарного заседания ВР С.ГОЛОВАТЫЙ выступил с инициативой принятия закона, который бы предусматривал проведение досрочных выборов и всеукраинского опроса о доверии Президенту. По мнению С.ГОЛОВАТОГО, закон должен состоять из двух статей. Первая статья, отметил он, должна четко указывать дату проведения выборов. Согласно второй статье, должен проводиться всенародный опрос относительно доверия Президенту. При этом, считает С.ГОЛОВАТЫЙ, в законе следует указать, что если Президенту выразят доверие менее 50% опрошенных, то он должен подать в отставку.