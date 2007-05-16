Мороз не допустит пакетного голосования

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не допускает, что в парламенте будет проведено пакетное голосование по законопроектам, которые необходимы для организации внеочередных выборов в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал, отвечая на вопрос, допускает ли он, что может быть пакетное голосование в парламенте без участия КПУ и СПУ.

В частности, А.МОРОЗ заявил: «Я этого не допускаю, хотя бы потому, что пакет не будет голосоваться как пакет ни при каких условиях, а индивидуально будут рассматриваться все предложения». «Пакетного голосования не будет», - отметил он.

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что депутаты от оппозиции вернутся в сессионный зал для принятия этих законопроектов, А.МОРОЗ заметил, «когда мы говорим не о религии, а о законодательном процессе, то я не могу говорить я верю или не верю».

При этом он выразил надежду, что «в свое время зал будет полон» за счет тех народных депутатов, которых сейчас нет в сессионном зале.

По его словам, ряд народных депутатов из оппозиции не удовлетворены тем, что они «вынуждены играть роль марионеток». При этом А.МОРОЗ отметил, что в парламенте нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о прекращении полномочий депутатов, в частности от БЮТ.

По словам председателя ВР, если «она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) хочет прекратить деятельность своей фракции, то должна прийти в сессионный зал с заявлениями соответствующих депутатов, и, я думаю, что ей помогут решить этот вопрос». «Пока еще все это разговоры для митингов, а не для сути дела», - отметил А.МОРОЗ.

При этом он отметил, что при необходимости через суды могут быть восстановлены списки тех депутатов, которых политические силы выдвигали для избрания народными депутатами. «Это все игрища политические, их просто не хочется комментировать», - добавил председатель ВР.

На вопрос журналистов, какая все же дата может быть определена для досрочных выборов и какая является приемлемой, А.МОРОЗ ответил, «для меня и для Украины приемлемая дата конец марта 2011 года».

Он также отметил, что соглашается с позицией премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, что коалиция не против досрочных выборов, но за то, чтобы они были на основе Конституции, а не на основе каких-то договоренностей. «Убежден, что эта позиция правильная, юридически точная, политически выверенная и совпадает с моей позицией», - сказал А.МОРОЗ.