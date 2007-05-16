Ющенко освободил Хорошковского от должности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины согласно поданным им заявлением.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 мая, Секретариат Президента Украины получил от аппарата СНБОУ заявление об увольнении по собственному желанию первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

12 мая Президент своим указом освободил Виталия ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке.

Справка УНИАН. В.ХОРОШКОВСКИЙ состоял в должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны с декабря 2006 года.