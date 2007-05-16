У Цушко считают, что Гелетей - отныне клиент Генпрокуратуры

Коллегия Министерства внутренних дел Украины обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой организовать соответствующую проверку и дать правовую оценку действиям руководителя Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерия ГЕЛЕТЕЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на сессии парламента министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО. При этом он выразил уверенность, что Генеральная прокуратура и СБУ оперативно проверят предоставленную информацию и «примут соответствующие процессуальные решения».

«Учитывая риторику и направленность высказываний, можно с уверенностью утверждать, что это действо было рассчитано на дискредитацию правоохранительных органов, в частности, МВД», - заявил В.ЦУШКО.

При этом он подчеркнул, что госслужащие «такого уровня после таких заявлений являются, мягко говоря, клиентами Генеральной прокуратуры и СБУ». По словам министра, коллегия МВД расценивает заявления В.ГЕЛЕТЕЯ «как безосновательные и провокационные». В.ЦУШКО подчеркнул, «ни один из руководителей МВД Украины не является членом какой-либо партии и не занимается политической деятельностью, тем более, организацией провокаций и покушений на политиков».

В.ЦУШКО также отметил, что В.ГЕЛЕТЕЙ хорошо знает порядок обращения в подобных случаях. По его словам, в МВД В.ГЕЛЕТЕЙ с заявлением «относительно озвученных фактов не обращался». Не было таких обращений и в региональные отделения органов внутренних дел, добавил он.

«Учитывая крайне опасный для общества и государства характер таких заявлений, МВД немедленно информировало о фактах, изложенных В.ГЕЛЕТЕЕМ, Генпрокуратуру и СБУ», - сообщил В.ЦУШКО.

По его словам, МВД предложило этим структурам максимальное содействие «в установлении истины, изобличении причастных к этому лиц». В.ЦУШКО также добавил, что соответствующая информация была направлена Президенту Украины.

В.ЦУШКО считает, что действия В.ГЕЛЕТЕЯ направлены «на дестабилизацию ситуации в государстве, подрыв доверия к органам государственной власти». Он подчеркнул, что, поскольку заявление В.ГЕЛЕТЕЯ было обнародовано в СМИ, то 12 мая в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Украины было взято в работу это заявление.

В.ЦУШКО сообщил, что МВД обратилось к В.ГЕЛЕТЕЮ с просьбой прибыть в Министерство или другой орган внутренних дел «для предоставления официального заявления». По словам министра, В.ГЕЛЕТЕЙ отказался это сделать «без каких-либо объяснений». «Не откликнулась на эту просьбу и Юлия ТИМОШЕНКО», - добавил В.ЦУШКО.

Вместе с тем В.ЦУШКО проинформировал, что в органы МВД прибыл только Юрий ЛУЦЕНКО, который сказал, что у него «отсутствует какая-либо информация относительно подготовки покушения на него и других господ».