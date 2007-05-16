У Головатого есть идея, как заставить Ющенко подать в отставку

Народный депутат пятого созыва Сергей ГОЛОВАТЫЙ предлагает Верховной Раде принять закон, который бы предусматривал одновременное проведение досрочных парламентских выборов и всеукраинский опрос о доверии Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, во время пленарного заседания ВР. С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что на сегодняшний день нет никакого юридического основания для проведения досрочных парламентских выборов.

По его мнению, есть три пути для того, чтобы провести выборы в соответствии с законодательством. В частности, первым выходом является вариант, когда Партия регионов, СПУ и КПУ одновременно выйдут из парламентской коалиции. Вторым путем С.ГОЛОВАТЫЙ назвал решение Конституционного суда. По его словам, только после того, как будет решение Конституционного суда, рабочая группа имеет право и возможность что-то нарабатывать. Третьим выходом, считает С.ГОЛОВАТЫЙ, является принятие закона, который бы предусматривал проведение досрочных выборов и всеукраинского опроса о доверии Президенту.

По мнению С.ГОЛОВАТОГО, закон должен состоять из двух статей. Первая статья, отметил он, должна четко указывать дату проведения выборов. Согласно со второй статьей проводится всенародный опрос о доверия Президенту. При этом, считает депутат, в законе нужно указать, что если Президенту выразят доверие менее 50% опрошенных, то он должен подать в отставку.

С.ГОЛОВАТЫЙ также отметил, что данный закон должен быть проголосован двумя третями голосов народных депутатов, и Президент его должен подписать. «Вот тогда это будет верховенство права, это будет справедливо, это будет политическая договоренность, юридически оформленная», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.