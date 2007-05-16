По данным Януковича, уволенные Ющенко судьи КС вернулись на работу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что судьи Конституционного Суда (фамилии не называл) восстановлены в должностях и приступили к работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на заседании правительства.

«Вчера восстановлены в должностях судьи Конституционного Суда, которые были уволены, они работают. Мы будем ожидать решения Конституционного Суда», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что, несмотря на то, как сложится ситуация – состоятся выборы или нет, - парламент должен принять все необходимые законы для проведения выборов. По его словам, принятие законов обеспечит проведение честных и прозрачных выборов, «если они состоятся».

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что правительство во главе со своим представителем в рабочей группе первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ также нарабатывает соответствующий пакет документов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимир ИВАЩЕНКО.

16 мая некоторые СМИ, ссылаясь на источники в Партии регионов, распространили информацию, что Кировский районный суд Донецка приостановил действие указов об освобождении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН подтвердил наличие судебного постановления, которым было остановлено действие указов Президента об освобождении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО, но отметил незаконность этого решения.