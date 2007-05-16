Наша Украина согласится на требование социалистов, но при одном условии...

51 процент - такой порог избирательной явки предлагают внедрить социалисты. Об этом требовании, озвученном на переговорах коалиции и оппозиции, в эфире «5 канала» рассказал депутат-нашеукраинец Николай Онищук.

Господин Онищук говорит - оппозиция может согласиться на это, но лишь при одном условии - следует возобновить и уголовную ответственность за призывы к бойкоту выборов.

«Они предлагают - даже требуют - введение порога явки граждан на выборы, выше которого они (выборы) считаются состоявшимися, а это больше, чем 51%. - Сказал Онищук. - Но хотел бы напомнить при этом, что в свое время, когда в истории Украины такой случай уже имел место - порог явки избирателей существовал - тогда была предусмотрена уголовная ответственность за призывы относительно бойкота выборов. Если наши партнеры соглашаются с тем, что такая уголовная ответственность может быть введена, то тогда дискуссию возможно перевести в практическую плоскость".