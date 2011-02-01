Ежи Бузек разочарован тем, что Тимошенко не пустили в Брюссель

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК разочарован решением Генеральной прокуратуры Украины не пускать лидера партии ВО «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО в Брюссель.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Президента Европарламента Роберт ГОЛЯНСКИ.

«Президент Е.БУЗЕК был разочарован, когда узнал, что не будет иметь возможности встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО. Он был готов встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО во время ее пребывания в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Украине и нынешнее состояние отношений Украина-ЕС с ней как с лидером одной из главных оппозиционных партий», - заявил Р.ГОЛЯНСКИ.

Он также отметил, что Президент Европарламента надеется на следующую встречу.

«Не зная точных обстоятельств нынешнего решения украинских властей, я хотел бы напомнить, что в прошлом Президент Е.БУЗЕК заявлял об обеспокоенности относительно уголовных дел, возбужденных против ряда оппозиционных политиков в Украине», - добавил Р.ГОЛЯНСКИ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура отказала Ю.ТИМОШЕНКО в возможности посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в том числе с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.