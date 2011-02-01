В ГПУ говорят, что обвинение Пукачу может быть изменено в суде

Преждевременно делать выводы о том, что суд принял окончательное решение относительно квалификации обвинения экс-начальнику департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексею ПУКАЧУ.

Об этом сказал на брифинге начальник отдела поддержания государственного обвинения в судах Генпрокуратуры Владимир ШИЛОВ, комментируя решение Печерского суда Киева об отказе в удовлетворении жалобы представителя интересов Мирославы Гонгадзе Валентины ТЕЛИЧЕНКО и потерпевшего Алексея ПОДОЛЬСКОГО на постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

"Считаем, что принятое судом решение вполне законное и обоснованное" - сказал он.

"Высказывания в некоторых СМИ о том, что судом принято окончательное решение, что убийство Гонгадзе не было заказным, являются преждевременными", - подчеркнул В.ШИЛОВ.

По его мнению, на данном этапе преждевременными являются и подобные ходатайства потерпевшей стороны, поскольку квалификация действий А.ПУКАЧА может быть изменена при рассмотрении дела в суде по сути.

"Это не является окончательным обвинением. Оно может быть изменено в суде при рассмотрении по сути", - сказал начальник отдела.

Кроме того, он выразил мнение о том, что В.ТЕЛИЧЕНКО также преждевременно давать оценки решения суда о якобы намерении следствия не привлекать к ответственности заказчиков убийства и "сделать крайним Кравченко".

В.ШИЛОВ напомнил, что расследование уголовного дела в убийстве Г.Гонгадзе в отношении неустановленных лиц продолжается. "Не исключена возможность изменения обвинения в суде, в том числе ПУКАЧУ", - сказал он.

По словам В.ШИЛОВА, нет принципиальной разницы ответственности между выполнением преступного приказа и убийством на заказ.

Как сообщал УНИАН, 31 января Печерский районный суд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

Данное решение может быть обжаловано в течение 7 дней в апелляционном порядке.

Комментируя решение суда, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала: "К сожалению, суд повторил ошибку прокуратуры, которая утверждает, что А.ПУКАЧ действовал, выполняя приказ Кравченко (экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко - УНИАН) и других неустановленных лиц, но не усматривает в этом заказного характера убийства".

Ранее В.ТЕЛИЧЕНКО и А.ПОДОЛЬСКИЙ просили суд отменить постановление о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства Г.Гонгадзе.