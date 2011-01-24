Ющенко на допросе услышал новые вопросы

В пятницу Виктор Ющенко был допрошен в Генеральной прокуратуре по делу о его отравлении. Он заявил, что хранит запас своей крови образца 2005 года и готов предоставить ее для анализа, а также сообщил о нарушении закона Юрием Луценко при проведении следственных мероприятий по данному делу. Об этом пишет Коммерсантъ-Украина.

Выйдя к прессе после допроса, Виктор Ющенко заявил, что обсуждал со следователем возможность проведения повторного анализа крови. Он не намерен снова сдавать кровь и считает возможным обойтись без этой процедуры. "У меня есть на хранении проба крови образца 2005 года. Тогда Минздрав по поручению ГПУ брал анализ, образец которого я решил сохранить, учитывая, что всякое возможно",– сказал господин Ющенко. Отвечать на вопрос о том, где хранится кровь, он отказался, но заверил, что образец "был опломбирован Генпрокураторой и Минздравом".

Беседа экс-президента со следователем не ограничилась темой проведения анализа. "Звучали вопросы, которых я от прежней следственной группы не слышал. Я так понимаю, что показания дали Владимир Сацюк (экс-глава СБУ, на даче которого, как считается, произошло отравление) и Давид Жвания (народный депутат, сопровождал господина Ющенко в день отравления),– поделился господин Ющенко,– но значительную часть времени все-таки заняли вопросы, на которые я уже отвечал". Основываясь на впечатлениях от допроса, экс-президент сделал вывод о перспективах завершения следствия: "Кажется, нас ждет долгая история".

Виктор Ющенко также прокомментировал уголовное дело, возбужденное в отношении Юрия Луценко. Напомним, экс-главу МВД среди прочего обвиняют в санкционировании незаконной слежки в рамках расследования дела об отравлении господина Ющенко. Как выяснилось, экс-президент поддерживает действия прокуратуры по расследованию данного эпизода. "Но где правда? В вашем кругу и в кругу политиков ее искать будет тяжело. Надо, чтобы работало следствие",– заявил господин Ющенко, призвав СМИ не политизировать дело: "Рано или поздно мы должны прийти к тому, чтобы смотреть на политика так же, как и на рядового гражданина".