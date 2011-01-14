В КГГА уверяют, что «ловить чиновников в коридорах» прессе не запрещали

В Киевской горгосадминистрации уверяют, что новые правила работы журналистов со столичными чиновниками не являются ограничительной мерой в общении или введением цензуры, и объясняют нововведение стремлением повысить качество предоставляемой информации и оперативность ее получения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ, курирующий вопросы связи со СМИ и общественностью.

Он подчеркнул, что столичная власть не согласна с той оценкой, которую дали средства массовой информации распоряжению КГГА о новом порядке обработки запросов, поступающих от СМИ.

“Никаких ограничительных мероприятий не вводится и не планируется. У нас просто есть предложение, которое мы в таком виде представляем, как наше распоряжение, относительно организации нашей работы в ответ на ваши запросы”, - сказал А.ПУЗАНОВ.

Он сообщил, что предыстория выхода этого распоряжения заключается в реакции на претензии, замечания и критику, высказанные журналистамина пресс-конференции председателя КГГА Александра ПОПОВА в конце декабря. «Журналисты говорили о том, что не всегда своевременно и в полном объеме, не всегда компетентно КГГА предоставляет те или иные коментарии. Соответственно, для того, чтобы мы могли более оперативно реагировать на ваши запросы, чтобы ответы на ваши запросы были компетентны, вышло распоряжение, смысл которого заключается в том, чтобы регистрировать все входящие запросы СМИ и регистрировать, по сути, реакцию на эти запросы - все ответные документы, которые предоставляются», - сказал А.ПУЗАНОВ.

По его словам, такая система позволит определить перечень лиц, которые несвоевременно предоставляют информацию, отслеживать полноту предосталвяемых ответов, организовать чиновников в вопросе предоставления оперативных ответов, пытаться быть более открытыми для СМИ.

«Зачастую журналисты обращаются за коментариями к лицу, которое не в полной мере обладает информацией, который владеет только отдельным сегментом, поэтому ответ получается не совсем полноценным… Речь идет о том, что если вы хотите получить полноценный ответ, если вы хотите получить его своевременно, большая просьба, чтобы вы письменно отправили в пресс-службу этот запрос. Мы хотим наладить нормальный цивилизованый диалог», - пояснил заместитель главы КГГА.

По его словам, никакого наказания не будет тем чиновникам, которые дадут комментарии СМИ без участия пресс-службы: «Ничего не будет тем чиновникам, которые откоментировали журналистам тот или иной ворос. Пожалуйста, ловите их в коридорах. Речь не идет, что мы устанавливаем какую-то цензуру или что мы устанавливаем какие-то ограничения в общении…».

А.ПУЗАНОВ заверил, что любой заместитель председателя КГГА является уполномоченным спикером по тем вопросам, которые он курирует.

В то же время он отметил, что наиболее полную и соответствующую действительности информации журналисты смогут получить через пресс-службу.

“Пресс-служба регистрирует запрос, время его поступления и время, которое вы просите для предоставления ответа. Мы постараемся дать ответ максимально быстро. В тех случаях, когда это невозможно, пресс-служба будет согласовывать с инициатором запроса время предоставления ответа”, - сообщил А.ПУЗАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Блоке Кличко заявили, что председатель КГГА А.ПОПОВ ограничил общение чиновников КГГА и районных администраций столицы с журналистами.

Пресс-служба КГГА позже уведомила о новом порядке обработки запросов, поступающих от СМИ. Отныне для того, чтобы получить комментарий (официальные документы, статистическую информацию, официальные комментарии, согласия на интервью и участие в телевизионных съемках и т.п.) от должностных лиц КГГА, районных в городе Киеве госадминистраций, предприятий, учреждений или организаций, которые подчинены исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), представителям СМИ необходимо направить в пресс-службу КГГА письменный запрос.

В запросе необходимо указать желательные сроки предоставления информации. Сроки должны быть реалистичными, поскольку они являются ориентиром для должностных лиц, которые будут предоставлять информацию по этому запросу. В случае, если это невозможно, ответ предоставляется в срок, предусмотренный законодательством Украины, говорится в сообщении прес-службы. Ответы на информационные запросы (в том числе согласие на интервью и участие в телесъемках и т.п.) передаются средствам массовой информации исключительно пресс-службой.