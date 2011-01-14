ГПУ: областные прокуратуры не должны быть отделами обладминистраций

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор ЗАНФИРОВ заявляет, что в Генпрокуратуре считают недопустимым "превращение аппаратов прокуратур областей в структурные отделы обладминистраций или облсоветов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЗАНФИРОВ заявил вчера на заседании коллегии прокуратуры Житомирской области.

По его словам, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры в конце декабря прошлого года были определены приоритеты, задачи и пути их эффективного решения, которыми прокурорам следует руководствоваться в работе.

"В частности, принципиальными являются требования к осуществлению прокурорами своих полномочий на принципах независимости, строго соблюдения законности. Закон должен быть единым для всех – это требование и Президента Украины, и генерального прокурора Украины. В контексте этого является недопустимым превращение аппаратов прокуратур областей в структурные отделы обладминистраций или облсоветов. Прокуратура – самостоятельная структура, которая осуществляет надзор за соблюдением законов", - сказал заместитель генпрокурора.

Как сказал В.ЗАНФИРОВ, в этом году планируется улучшить деятельность аппарата прокуратур областей, в частности, отраслевых отделов и управлений. Также, по его словам, возрастет роль зональных прокуроров.

В.ЗАНФИРОВ обратил внимание и на работу с кадрами и выдвинул требование чаще применять досрочную аттестацию работников, которые не выполняют своих обязанностей.