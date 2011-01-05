Завтра на Майдан Незалежности привезут Вифлеемский огонь

Сегодня около 17.00 делегация Украинской православной церкви Московского патриархата привезет в Киев Вифлеемский огонь.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской православной церкви Московского патриархата, в канун празднования православными Рождества Христова делегация УПЦ МП зажгла огонь от лампады над местом рождения Иисуса Христа (Базилика Рождества в израильском городе Вифлеем).

Завтра, 6 января, во время вечернего рождественского богослужения Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР вынесет огонь из алтаря Трапезного храма Киево-Печерской Лавры. Оттуда Вифлеемский огонь будет доставлен на Майдан Незалежности, где от него зажгут главную благотворительную свечу рождественской ярмарки «Три мешочка. От Николая до Рождества» и символическую Рождественскую звезду.

По данным пресс-службы УПЦ МП, в Сочельник в 14.00 на Майдане Незалежности в рамках благотворительной рождественской ярмарки «Три мешочка. От Николая до Рождества» начнется Фестиваль кутьи, во время которого планируют приготовить 60 кг рождественского кушанья. Организаторы обещают разучить с гостями праздника колядки «Нова радість стала», «Тиха ніч» и «Добрий вечір тобі».

В 17.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры начнется вечернее рождественское богослужение, которое отслужит Предстоятель УПЦ МП Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР.

Вифлеемский огонь привезут на Майдан Незалежности около 18.00–18.30.

В 18.30 начнется концертная программа.