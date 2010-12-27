БЮТ призывает Москву возобновить работу Библиотеки украинской литературы

Блок Юлии Тимошенко и партия «Батьківщина» расценивает как недружелюбный акт по отношению к Украине закрытие Библиотеки украинской литературы в Москве и призывает российское руководство принять меры для немедленного разблокирования работы единственного на всю Российскую Федерацию учреждения, где есть книги на украинским языке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“К сожалению, прекращение работы библиотеки – не единственный подобный случай на протяжении последнего времени. Несколько недель назад была ликвидирована Украинская национально-культурная автономия в России. Также в заявлениях, озвученных представителями высшего руководства Российской Федерации, была унижена роль украинцев в победе над фашизмом”, - отмечается в сообщении.

«БЮТ-Батьківщина» заявляет, что такие действия и высказывания не отвечают публичным декларациям руководителей двух стран об улучшении межгосударственных отношений.

Также «БЮТ-Батьківщина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и МИД немедленной адекватной реакции на действии российской стороны.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве свыше 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово. Это, в частности, книжки о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения «Пора», а также экземпляры газет «Нація и держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». В список также попало издание «Национальная безопасность Украины» и тому подобное.

26 декабря директор библиотеки Наталья ШАРИНА сообщила, что после этого библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, вследствие которого были изъяты жесткие компьютерные диски, а также читательские билеты.