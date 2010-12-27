Какое событие эксперты считают «главным поражением Украины - 2010»

Некоторые эксперты считают избрание Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом “главным поражением Украины” в 2010 году, в то же время признавая его самым успешным политиком года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты проведенного фондом “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива опроса “Итоги 2010 года: оценки экспертов”, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Среди главных поражений Украины в 2010 году чаще всего эксперты вспоминали избрание Президентом В.ЯНУКОВИЧА. В то же время, подавляющее большинство экспертов назвали его самым успешным политиком года.

Среди других политиков больше всего голосов получили глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН и лидер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

Наименее успешными политиками участники исследования считают лидера партии “Батьківщина” Юлию ТИМОШЕНКО и вице-премьер-министра, лидера партии “Сильная Украина” Сергея ТИГИПКО.

Среди других неудач Украины эксперты выделили свертывание демократии, подписание Харьковских соглашений, а также монополизацию власти.

Кроме того, эксперты отметили специфические методы проведения реформ без учета мнений общественности, а также отказ от цели – членства в НАТО и торможение интеграции в Евросоюз.

Высказывая свои прогнозы на 2011 год, эксперты акцентировали внимание на таких основных тенденциях политической жизни Украины: дальнейшая концентрация власти, рост протестных настроений населения, преследование представителей оппозиции, ограничение основных прав и свобод и свертывание демократии.

Экспертный опрос проводился 15-23 декабря. Всего методом анкетирования были опрошены 45 экспертов.