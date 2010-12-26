Сотрудники СБУ задержали Луценко возле его дома (дополнено)

Сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» сегодня около 13.00 задержали экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Ю.ЛУЦЕНКО Инна КИСИЛЬ.

«Сегодня около 13.00 Юрий ЛУЦЕНКО вышел гулять со своей собакой из дома на улице Старонаводницкой, где он проживает. Во время прогулки его задержали 11 бойцов «Альфы» и, ничего не сообщая, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении», - сказала И.КИСИЛЬ, отметив, что также во время задержания присутствовали представители Генеральной прокуратуры Украины.

При этом И.КИСИЛЬ отметила, что за Ю.ЛУЦЕНКО велось наблюдение.

В то же время, как сообщил УНИАН один из родственников Ю.ЛУЦЕНКО, «он вышел с собакой и едва завернул за угол дома, где нет видеокамер внешнего наблюдения, как из такси выскочили несколько мужчин, которые потом посадили ЛУЦЕНКО в автомобиль и повезли в неизвестном направлении».

По словам собеседника агентства, единственное, что экс-министр успел сделать, это передать своему родственнику мобильный телефон и собаку.