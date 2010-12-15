В Генпрокуратуре утверждают, что взяли с Тимошенко подписку о невыезде

Следователи Генеральной прокуратуры Украины возбудили уголовное дело в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО за превышение власти или служебных полномочий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, заметив, что эти обвинения предъявлены на основании ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия).

«ТИМОШЕНКО находится на подписке о невыезде. Обвинение ей не предъявлено и она находится в статусе подозреваемой», - отметили в Генпрокуратуре.

Указанная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание на срок от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.

Как сообщал УНИАН, по словам экс-премьера, следователь во время допроса попробовал применить к ней меру пресечения в виде подписки о невыезде. «Без адвоката они не имели права предпринимать абсолютно никаких следователей действий, но они что-то там делали, хотели предъявить мне обвинение, хотели предъявить подписку о невыезде, но без адвоката они этого не имеют права делать», - отметила она.